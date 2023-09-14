ROG Strix, TUF Gaming, Dual уже доступны как в чёрном, так и белом цвете.

Внушительный список вариантов видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT от компании ASUS был замечен на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz. Список включает 64 модели, но маловероятно, что большинство из них когда-либо появятся, отмечает ресурс. Скорее всего, компания регистрирует все возможные варианты на случай, если будет принято решение о выпуске, тем не менее, в данном списке можно найти кое-что интересное.

Похоже, что ASUS планирует представить серию ProArt в белом цвете. До сих пор эта серия была доступна исключительно в чёрном. Вероятно, ASUS стремится предлагать, как минимум, два варианта цветового оформления в каждой из своих фирменных серий — ROG Strix, TUF Gaming, Dual уже доступны как в чёрном, так и белом цвете, исключением оставалась лишь серия ProArt, нацеленная в основном на создателей контента. В остальном, модели в списке разделены на 8 серий, а для каждой модели зарегистрировано 4 варианта: T (Top), A (Advanced), O (OC) и базовые модели без OC.