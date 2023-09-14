Работы над реализацией поддержки DX12 функций продолжаются.

Китайская компания Moore Threads, выпустившая в прошлом году первую игровую видеокарту MTT S80 продолжает совершенствовать программное обеспечение для совместимости своих решений не только с играми, но и современным программным обеспечением. По информации MyDrivers, Moore Threads сотрудничает с Real-Link (кит. 蕊霖), региональной компанией, которая занимается в Китае лицензированием Unreal Engine и оказывает услуги по поддержке, чтобы оптимизировать свои видеокарты для работы с движком Unreal Engine 5.

Успехи уже есть, сообщается о поддержке таких функций рендеринга, как Lumen, объёмные облака и атмосферное рассеяние, а также об успешном запуске технодемо The Matrix Awakening на MTT S80. Однако в настоящее время MTT S80 может работать с Unreal Engine 5 в среде DX11, работы над реализацией поддержки технологий движка Nanite и VSM на основе DX12 продолжаются. Компании нацелены на долговременное сотрудничество для углублённой оптимизации в целях повышения производительности Unreal Engine 5. О текущем уровне производительности ничего не сообщается. Недавно видеокарты серии Moore Thread MTT S получили официальную поддержку DX11 со стабильным выпуском драйверов.

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Игровая видеокарта Moore Thread MTT S80 основана на чипе Chunxiao (кит. 春晓) с 22 миллиардами транзисторов, 4096 ядрами MUSA и частотой 1,8 ГГц. Вычислительная производительность на операциях FP32 составляет 14,4 Тфлопс. Карта выделяется поддержкой PCIe 5.0, а также большим объёмом видеопамяти GDDR6 16 ГБ. В наличии видеовыходы HDMI 2.1 и DP 1.4a. Также была представлена урезанная версия MTT S70, которая предлагает 3584 ядра MUSA с тактовой частотой 1,6 ГГц, имеет вычислительную производительность 11,2 Тфлопс и работает в паре с 7 ГБ видеопамяти GDDR6.