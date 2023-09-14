Исправлены проблемы в Fortnite, Tactics Ogre Reborn и Arc Control.

Intel выпустила очередной драйвер для графики Arc и Iris Xe, внедрив поддержку свежих игровых новинок: файтинга Mortal Kombat 1 и The Crew Motorfest. Релиз обеих запланирован на сегодня. Также продолжаются активные работы по исправлению ошибок в играх и программном обеспечении.

В Fortnite исправили потенциальную проблему с мерцанием экрана, а в программном обеспечении — проблемы с неоправданно частым ускорением вентиляторов на некоторых видеокартах Arc, невозможность запуска Arc Control на некоторых конфигурациях с несколькими графическими процессорами, сброс настроек Arc Control после обновления драйвера, сбой функции Arc Control Studio Capture на конфигурациях с несколькими мониторами. Для интегрированной графики процессоров Intel Core была исправлена проблема с мерцанием во время диалоговых сцен в Tactics Ogre Reborn.

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Новый драйвер Intel 31.0.101.4824 прошёл сертификацию WHQL и доступен для загрузки на сайте компании.