Глубина блоков составляет 140 мм.

Seasonic объявила о выпуске новых блоков питания FOCUS GX, сообщает TechPowerUp. Новинки отвечают требованиям Intel ATX 3.0, 80 Plus Gold, совместимы с PCIe 5.0 для питания новейших передовых систем и обладают полностью модульной конструкцией. Благодаря входящему в комплект кабелю PCIe 5.0 12VHPWR владельцы блоков смогут без переходников, а значит с большей безопасностью подключить новейшие видеокарты, такие как NVIDIA GeForce RTX 40 серии. Благодаря ряду усовершенствований в серии FOCUS удалось собрать модели мощностью от 750 Вт до 1000 Вт при глубине корпуса блоков 140 мм.

В числе других достоинств блоков питания Seasonic FOCUS GX производитель перечисляет японские электролитические конденсаторы высокотемпературной серии 105°C; 135-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и системой управления Digital Hybrid для бесшумного режима при нагрузке до 30%; чёрные кабели с плетёным узором; полный набор защит (OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP) и 10-летнюю гарантию.

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Зарубежная рекомендованная розничная цена моделей:

FOCUS GX-750 ATX 3.0: 159,99 долларов США / 129,90 евро

FOCUS GX-850 ATX 3.0: 179,99 долларов США / 149,90 евро

FOCUS GX-1000 ATX 3.0: 219,99 долларов США / 199,90 евро.