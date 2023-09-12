А также конфликты с другим ПО.

Разработчики TechPowerUp выпустили сегодня очередное обновление известной утилиты GPU-Z, предназначенной для получения основной информации о видеокартах и графических процессорах. В GPU-Z 2.55.0 внедрена поддержка нового оборудования, включая интегрированную графику серии APU AMD Ryzen Z1, которые используются в таких портативных игровых консолях, как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go.

Также в новом выпуске внедрена поддержка новейших потребительских дискретных видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT на базе графического процессора Navi 32, профессиональной Radeon Pro W7500 на базе Navi 33, а также NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ. Кроме того, утилита теперь распознаёт вариант RTX 3060 с 3840 ядрами CUDA, профессиональные RTX A1000 для ноутбуков и версию RTX A2000 для встраиваемых систем.

реклама

Для видеокарт Intel Arc серии A реализовали отображение правильных частот при разгоне, а в случае с интегрированной графикой Intel Alder Lake и Raptor Lake исправили неверное определение ширины шины памяти. Среди других исправлений: информация о размере кристалла и/или количестве транзисторов для чипов NVIDIA GK208, GF119, G98 и AD107, число ROP в чипе Navi 33, конфликт GPU-Z с ПО для управления RGB подсветкой на видеокартах RTX 4090 от GIGABYTE.