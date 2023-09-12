Представлены модели от 512 ГБ до 2 ТБ.

Western Digital представила PCIe Gen 4 твердотельные накопители WD_Black SN770M — миниатюрные версии SN770 в формате M.2 2230, сообщает TechPowerUp. С данными накопителями компания нацелена на рынок портативных игровых консолей, который быстро растёт и развивается. Портативные устройства, такие как ASUS ROG Ally, способны запускать игры AAA класса с приемлемой производительностью, однако места на накопителе такие проекты занимают довольно много, 150 ГБ не предел. Расширение игрового хранилища один из главных вопросов современных геймеров, но если на настольных ПК это не должно вызывать проблем, то владельцы портативных игровых устройств зачастую ограничены размерами и найти подходящий накопитель уже не так просто, но с появлением серии SN770M выбор становится шире.

Накопители WD_Black SN770M доступны в вариантах объёмом 512 ГБ, 1 и 2 ТБ. Две самые ёмкие модели демонстрируют скорости до 5150 МБ/с. Среди других особенностей и преимуществ: поддержка технологий nCache 4.0 от Western Digital и DirectStorage от Microsoft. Рекомендованная цена модели на 512 ГБ 74,99 долларов США, модель на 1 ТБ стоит 109,99 долларов, на 2 ТБ — 219,99 долларов.