Парные комплекты общим объёмом 32 и 48 ГБ.

Patriot Memory расширяет линейку производительной оперативной памяти Viper Xtreme 5 DDR5 новыми скоростными модулями, сообщает TechPowerUp. Это расширение будет включать новые парные комплекты без RGB подвестки: со скоростью 7600 МТ/с и 8200 МТ/с, объёмом 32 ГБ (2×16) и 48 ГБ (2×24). Линейка Viper Xtreme 5 ориентирована на экстремальных оверклокеров, продвинутых геймеров и энтузиастов. Модули Viper Xtreme 5 со скоростью 8200 МТ/с на сегодняшний день являются самыми быстрыми в ассортименте Patriot Memory и геймерского брэнда Viper Gaming.

Специалисты TechPowerUp отмечают большое количество положительных отзывов о серии Viper Xtreme 5 со стороны геймеров и профильных СМИ, «Мы действительно ошеломлены потрясающим откликом на Viper Xtreme 5», — сказал Лес Генри, вице-президент по продажам в Северной и Южной Америке.

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В продаже новые модули Viper Xtreme 5 ожидаются уже в этом месяце. Стоит напомнить, что новейшие BIOS для платформы AMD AM5 значительно расширяют поддерживаемые скоростные режимы DDR5, вплоть до 8000 МТ/с и выше.