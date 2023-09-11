Процессоры для рабочих станций и HEDT систем.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Похоже, Intel планирует обновить предложение не только в потребительском сегменте, но и в сегменте рабочих станций, следуя и там и там одинаковому плану. В первом случае стало известно, что в сентябре Intel представит процессоры Raptor Lake-S Refresh и, возможно, мобильные варианты, теперь же VideoCardz сообщает об обновлении Fishhawk Falls Refresh (FHR-R) — платформы для серверных процессоров, HEDT решений и процессоров для рабочих станций.

Упоминание о FHR-R заметили в новой версии документации (PDF) Intel Virtual Raid on CPU (VROC) от августа этого года, подробностей нет, но ранее китайский инсайдер ECSM сообщал на своей странице в bilibili о возможности обновления серии процессоров для рабочих станций Xeon W в конце 2024 года. Предполагалось, что новые процессоры сохранят совместимость с существующими материнскими платами, тем не менее, от производителей ожидают обновление ассортимента новыми улучшенными моделями, аналогично тому, как это сейчас происходит в потребительском сегменте с платами Z790.

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Семейство процессоров Intel Xeon W объединяет две серии: W-3000 и W-2000. В первой представлены процессоры с количеством ядер от 12 до 56, поддержкой 8-канальной DDR5 и 128 линий PCIe Gen 5; во второй — с количеством ядер от 6 до 24, 4-канальной DDR5, 64 линиями PCIe Gen 5.

Есть те, кто считает процессоры Intel Xeon W преемниками HEDT процессоров для энтузиастов Core-X, однако новая линейка всё же больше ориентирована на рабочие станции, которым требуется больше каналов памяти, линий PCIe и больше ядер, отмечает VideoCardz.