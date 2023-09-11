Появятся шесть первых моделей.

Слухи о том, что в сентябре Intel представит новые настольные процессоры, а в октябре первые из них поступят в продажу, появились ещё несколько месяцев назад. Похоже, прогнозы были верными, специалисты VideoCardz со ссылкой на свои источники называют точные даты — представить процессоры должны 19 сентября, в рамках мероприятия Innovation 2023, как и ожидалось ранее. Кроме того, на мероприятии возможны презентации мобильных процессоров Meteor Lake и Raptor Lake Refresh, не исключают и небольшое обновление линейки дискретных видеокарт.

По представленной информации, продажи первых настольных процессоров Intel Core 14-го поколения (Raptor Lake-S Refresh) за рубежом начнутся 17 октября. Как и в прошлый раз, первыми появятся разблокированные модели, в общей совокупности шесть позиций: Core i9-14900K (24 ядра), Core i7-14700K (20 ядер) и Core i5-14600K (16 ядер), а также их модификации без встроенной графики KF. Эмбарго на обзоры спадает 16 октября.

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Процессоры с заблокированным множителем и базовым TDP 35…65 Вт появятся позже, возможно, в начале следующего года, после выставки CES 2024.