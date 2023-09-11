Шесть трубок, никелированное медное основание, два вентилятора в комплекте и привлекательная цена.

ID-Cooling представила новый двухбашенный процессорный кулер FROZN A620 Black Dual-Tower, который, по утверждению компании, может отвести до 260 Вт тепла и, что немаловажно, будет доступен по привлекательной цене, сообщает Wccftech. Никелированное медное основание и 108 алюминиевых ламелей в башнях FROZN A620 соединяют шесть тепловых трубок диаметром 6 мм. Кулер поставляется с парой 120-мм вентиляторов на гидродинамическом подшипнике, они работают в диапазоне скоростей 500…2000 об/мин, развивая воздушный поток до 78,25 кубических футов в минуту (CFM) при уровне шума до 29,85 дБ.

Общие размеры ID-Cooling FROZN A620 Dual-Tower составляют 120×140×154 мм (Ш×Д×В), кулер не препятствует установке модулей памяти высотой до 40 мм, установка более высоких модулей потребует сдвигать фронтальный вентилятор вверх, что, очевидно, увеличивает высоту конструкции, можно перенести вентилятор назад, получив гораздо больше пространства для модулей памяти.

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ID-Cooling FROZN A620 Dual-Tower поставляется с креплениями для установки на материнские платы Intel, включая, LGA 1700 и LGA 1200, а также AMD AM4 и AM5. В комплекте также присутствует термопаста FROST X25 с высоким коэффициентом теплопроводности 10,5 Вт/м·К. ID-Cooling FROZN A620 в Китае предлагается по цене 259 юаней, примерно 3500 рублей на момент написания — отличная цена для такого решения.