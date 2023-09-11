Похоже, NVIDIA передумала в последний момент и выпустила Ti версию.

Похоже, NVIDIA в какой-то момент думала о выпуске в исполнении Super видеокарты GeForce RTX 3090 и, возможно, впоследствии других моделей семейства Ampere, но в конечном итоге появилась только RTX 3090 Ti. В Сети заметили, предположительно, фото эталонного образца RTX 3090 Super, сообщает Wccftech.

Это уже не первое фото GeForce RTX 3090 Super, но новый снимок позволяет подробнее рассмотреть невыпущенную видеокарту, хотя внешних отличий от RTX 3090 и 3090 Ti в ней практически нет. Неизвестно, что поменялось внутри, внешне конструкция охлаждения та же, два вентилятора, расположенные по разные стороны видеокарты, тот же дизайн, но с незначительными изменениями — серебристые элементы, включая название модели и рамку, напоминающую песочные часы, стали чёрными. Скорее всего, решение об отмене модели Super в пользу Ti было принято незадолго до выпуска, считают в Wccftech, с этим могла быть связана задержка в несколько недель перед появлением RTX 3090 Ti.

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Появятся ли в линейке GeForce RTX 40 модели Super, неизвестно, но место для такого манёвра у компании NVIDIA есть во всех сегментах, так после выхода AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT можно было бы укрепить позиции в среднем сегменте такой моделью, как RTX 4060 Super, приняв во внимание критику сообщества в отношении характеристик RTX 4060 и 4060 Ti.