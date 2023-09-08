Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Vastarmor встроила RGB полосы в крыльчатку вентиляторов фирменных Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT
Получается красивый гипнотический эффект.

реклама

Китайский производитель видеокарт Vastarmor представил собственные версии видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в исполнениях Alloy (кит. 合金) и Alloy Pro соответственно, сообщает VideoCardz. Модели получили надёжное охлаждение, которого с лихвой должно хватить даже с учётом заводского 5…6% разгона: в режиме ускорения RX 7800 XT Alloy повышает частоту до 2565 МГц, а RX 7800 XT Alloy Pro — до 2600 МГц.

Система охлаждения включает крупный радиатор, металлический бэкплейт, три вентилятора с диаметром крыльчатки 100 или 90 мм, крыльчатка имеет периферийное кольцо для создания направленного потока воздуха. Вся конструкция занимает примерно 2,5 слота расширения. Среди других преимуществ упоминается 14-слойная печатная плата, композитные тепловые трубки, полупассивный режим работы вентиляторов. Дизайн видеокарт довольно приятный и впишется практически в любую сборку, более того, есть изюминка, которая положительно выделяет модели Vastarmor среди других предложений на рынке.

реклама

В лопасти вентиляторов встроены RGB-полосы, за счёт чего при вращении создаётся необычный световой эффект. Если машинный перевод с китайского верен, говорится о применении беспроводной технологии питания, но каких-либо дополнительных подробностей производитель не приводит, но заявляет о повышенном контроле качества и надёжности представленных моделей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#radeon rx 7800 xt #radeon rx 7700 xt #amd radeon rx #vastarmor
Источник: vastarmor.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASRock представила Radeon RX 7800/7700 XT в исполнениях Phantom Gaming, Steel Legend и Challenger
SAPPHIRE представила совершенно новую линейку видеокарт PURE к выходу Radeon RX 7800/7700 XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
7
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
11
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
2
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
3
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
58-ю особую бригаду ВСУ оснастили «МаксПро» с минными тралами
+
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
19
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
Граждане РФ стремительно колонизируют Таиланд – русские теснят местных даже в сфере эскорта
2
Intel показала процессор Intel Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X
3
Концерн «Калашников» запускает сразу два новых цеха по производству боеприпасов
+
Google представила новый логотип Android и новые функции системы
+
Чтобы быстрее попасть на работу двое китайцев пробили экскаватором дыру в Великой Китайской стене
6
Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с Си Цзиньпином на G20
2
Стоимость NVIDIA GeForce RTX 4070 упала ниже Radeon RX 7800 XT
2
Google опубликовал 360-градусный обзор Pixel 8 Pro, подтверждающий некоторые функции
+

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
55
ТОП-5 худших процессоров всех времен
40
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
17
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
13
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
13
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
43
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
15

Сейчас обсуждают

Дмитрий
16:49
Нет конечно эти дряхлые консоли не протянут до 27 года. думаю в 25 уже покажут новые
Sony PlayStation 6 предположительно выйдет в 2027 году
Eppius
16:48
Хачу 500 тысяч. Где научат на такую ЗП?
В РФ наблюдается повышенный спрос на программистов – разработчикам ПО для iPhone платят 550 000р
Андрей Тайдонов
16:47
Поосторожней с выражениями. Будешь в ногах ползать, только уже поздно будет. Власти не любят продажных блядей.
Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
Лев корл
16:46
Нормальные такие бедные 1200 евриков в месяц Это на минуточку 126 килорублей почти по текущему вот прямо сейчас курсу евро Неужели там все так подорожало? Или у них понятие "бедный" это тот кто не езд...
52% французов едят всего 2 раза в день пока Макрон тратит деньги на оружие для ВСУ и беженцев
Аршп Вроппв
16:43
Какой самый мощный компьютер в России можно было собрать в 2007
Листая старые компьютерные журналы. Выпуск #3, май 2007
troglodit
16:42
а зачем нам кидать их в города с прицелом на разрушение городов? мы же не американцы. точность по квадрату 5на5 достаточна, чтобы уничтожит любой объект. в городе, в лесу, в промзоне, в поле, в укреп...
Бомба ФАБ-1500М с радиусом поражения в два квадратных километра стала планирующей и напугала ВСУ
Demiurg666
16:41
Ну, в своей он тоже разбирается, знает как обслуживать, какое нужно масло...
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
swr5
16:41
я вообще не понимаю чем они там столько лет занимались, игра разочаровала.
Тодд Говард пояснил, почему в Starfield не добавили наземный транспорт
Demiurg666
16:40
"Ничего подобного во времена Windows XP не было! Все проблемы решались средствами самой Виндоус" - непра-а-авда....
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
pOdOnOg
16:40
0,1 это тоже до пяти...
Предполагаемая оценка Intel Core i9-14900K в Cinebench 2024 до 5% больше, чем у 13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем