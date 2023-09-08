Получается красивый гипнотический эффект.

Китайский производитель видеокарт Vastarmor представил собственные версии видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в исполнениях Alloy (кит. 合金) и Alloy Pro соответственно, сообщает VideoCardz. Модели получили надёжное охлаждение, которого с лихвой должно хватить даже с учётом заводского 5…6% разгона: в режиме ускорения RX 7800 XT Alloy повышает частоту до 2565 МГц, а RX 7800 XT Alloy Pro — до 2600 МГц.

Система охлаждения включает крупный радиатор, металлический бэкплейт, три вентилятора с диаметром крыльчатки 100 или 90 мм, крыльчатка имеет периферийное кольцо для создания направленного потока воздуха. Вся конструкция занимает примерно 2,5 слота расширения. Среди других преимуществ упоминается 14-слойная печатная плата, композитные тепловые трубки, полупассивный режим работы вентиляторов. Дизайн видеокарт довольно приятный и впишется практически в любую сборку, более того, есть изюминка, которая положительно выделяет модели Vastarmor среди других предложений на рынке.

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В лопасти вентиляторов встроены RGB-полосы, за счёт чего при вращении создаётся необычный световой эффект. Если машинный перевод с китайского верен, говорится о применении беспроводной технологии питания, но каких-либо дополнительных подробностей производитель не приводит, но заявляет о повышенном контроле качества и надёжности представленных моделей.