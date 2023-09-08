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Новый драйвер Intel повышает стабильность видеокарт Arc в Starfield и исправляет несколько проблем
Новый WHQL драйвер версии 31.0.101.4676.

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Intel продолжает улучшать поддержку Starfield для видеокарт Arc и накануне выпустила новый драйвер версии 31.0.101.4676, сообщает Deskmodder. Это WHQL драйвер, который повышает общую стабильность игры и исправляет несколько проблем на видеокартах Arc: искажение стеклянных поверхностей и объектов, отсутствие бровей у некоторых персонажей. Судя по списку известных проблем, работы ещё много: присутствует вероятность сбоев при использовании динамического масштабирования разрешения, снижение детализации текстур на некоторых объектах, мерцание текстур, нестабильность в некоторых областях и другие ошибки.

Во время раннего доступа Starfield выяснилось, что видеокарты Intel не готовы к игре, наблюдались проблемы с запуском, а те, кому удавалось попасть в игру, сообщали о множестве проблем, играть из-за которых было невозможно. Компания успела исправить критические недочёты к официальной дате релиза и выпустила драйвер 31.0.101.4672, первоначально он не имел статуса WHQL, но позже появился сертифицированный пакет, но с выходом новой версии он уже теряет актуальность.

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#intel #видеокарты #intel arc
Источник: deskmodder.de
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