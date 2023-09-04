Команда продолжает работать над дальнейшим улучшением работы видеокарт в Starfield.

Инженеры Intel выпустили новый графический драйвер версии 31.0.101.4672 для дискретных видеокарт Arc и интегрированных решений Iris Graphics, внедрив в него первые исправления для обеспечения работоспособности игры Starfield. С открытием раннего доступа для обладателей премиального издания Starfield в Сети начали появляться сообщения владельцев видеокарт Intel Arc о серьёзных проблемах: игра не запускалась или запускалась, но не работала должным образом и вылетала. В Intel подтвердили проблемы и заявили, что исправят ситуацию к релизу 6 сентября, но первая порция исправления вышла уже накануне.

В примечаниях к выпуску указано, что размер драйвера временно увеличен, за счёт чего, не уточняется, но это должно сократить время загрузки игры. Были исправлены некоторые проблемы со стабильностью, артефакты, на данный момент рекомендуется использовать графические настройки не выше высоких. Это только предварительные изменения и команда работает над дальнейшими улучшениями.

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Также в новом драйвере реализована поддержка игры SYNCED — бесплатный научно-фантастический кооперативный шутер с PvE- и PvP-сражениями выходит 7 сентября, указано на странице игры в Steam.