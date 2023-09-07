Всего к плате можно подключить пять накопителей.

Компания Minisforum представила очень необычное и новое для себя решение, материнскую плату EYERTEC AD650i формата Mini-ITX с предустановленным 10-ядерным мобильным процессором Intel Core i5-12650H и MXM платой расширения для установки дополнительных твердотельных накопителей, сообщает VideoCardz. На плате можно разместить до трёх M.2 накопителей PCIe Gen 3, заявлена поддержка ряда конфигураций RAID, включая RAID0, RAID1 и RAID5. Помимо этого, есть возможность подключить ещё два накопителя SATA, а вот слотом PCIe x16 для установки видеокарты пришлось пожертвовать и не уточняется, можно ли заменить MXM плату для накопителей на MXM видеокарту.

Minisforum позиционирует EYERTEC AD650i как платформу для создания высокоскоростного домашнего сетевого хранилища NAS. Среди других особенностей USB4, сетевая карта 2.5G, HDMI видеовыходы. Система охлаждения включена в комплект, оперативная память и накопители приобретаются отдельно. По информации VideoCardz, в Китае система доступна по цене около 2599 юаней.