Топовая линейка накопителей Samsung увеличивает объём в два раза.

Недавно Samsung анонсировала начало продаж новой, более ёмкой версии своего флагманского PCIe Gen 4 твердотельного накопителя 990 Pro на 4 ТБ. Первоначально компания не уточнила цены, но накануне стало известно, сколько будет стоить новинка: за рубежом рекомендуемая розничная цена варианта без дополнительного охлаждения (MZ-V9P4T0BW) составляет 344,99 долларов США, за вариант со стильным радиатором (MZ-V9P4T0CW) ожидаемо придётся доплатить, он будет стоить 354,99 доллара, сообщает Tom’s Hardware. Специалисты ресурса считают существенно возросшей стоимость моделей объёмом 4 ТБ, так на зарубежных площадках 2-терабайтный вариант 990 Pro с радиатором стоит около 150 долларов, однако есть ожидания, что по мере насыщения рынка новыми моделями цены будут снижаться.

Заявленные скоростные характеристики Samsung 990 Pro 4 ТБ идентичны таковым для моделей объёмом 1 и 2 ТБ: последовательное чтение до 7400 МБ/с, последовательная запись до 6900 МБ/с, а на произвольных операциях чтения и записи модель может похвастаться показателями 1,6 млн IOPS и 1,55 млн IOPS соответственно. Ресурс 990 Pro увеличивается пропорционально объёму, по сравнению с меньшими моделями, и составляет 2400 ТБ, также увеличился DRAM буфер — теперь это 4 ГБ LPDDR4. Samsung по-прежнему использует 176-слойную TLC NAND память в накопителях 990 Pro, старт продаж запланирован на октябрь.