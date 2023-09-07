Трёх- и двухвентиляторные исполнения с заводским разгоном, в чёрном и белом цвете.

ASRock представила видеокарты AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT сразу в трёх исполнениях: Phantom Gaming, Steel Legend и Challenger. Видеокарты Phantom Gaming получили узнаваемый чёрно-красный дизайн и массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами Striped Ring Fan — вентиляторы с периферийным кольцом для создания концентрированного потока воздуха. В числе других преимуществ подсветка на кожухе с фронтальной и боковой стороны, участвующий в охлаждении металлический бэкплейт, дополнительное ребро жёсткости в конструкции, плотный радиатор с оптимизированной для наилучшего воздушного потока формой рёбер и медным никелированным основанием. Карты Phantom Gaming получили заводской разгон — частота в режиме Boost повышена до 2565 МГц и 2599 МГц для RX 7800 XT и RX 7700 XT соответственно.

Модели Steel Legend по ряду конструктивных решений похожи на Phantom Gaming, но выполнены преимущественно в белом цвете. Здесь тоже используется плотный радиатор со специально профилированными рёбрами, металлический бэкплейт, дополнительное усиление и три вентилятора. Вентиляторы уже без периферийного кольца, зато с подсветкой. По частоте Boost старшая и младшая модели разогнаны до 2520 МГц и 2599 МГц соответственно.

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Самыми доступными являются варианты Challenger с двумя вентиляторами, несмотря на позиционирование, модели получили металлический бэкплейт, участвующий в охлаждении, обновлённый дизайн, немного подсветки на фронтальной части кожуха и заводской разгон по частоте Boost до 2475 МГц и 2584 МГц.