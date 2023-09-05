Новая прошивка значительно повысила возможности платформы.

AMD улучшила совместимость платформы AM5 со скоростной DDR5 памятью в прошивке AGESA 1.0.0.7c. В частности, компания MSI выпустила новые BIOS на базе этой прошивки, также реализовав дополнительные улучшения и новые возможности, что позволило добиться на некоторых платах поддержки DDR5-8000.

MSI опубликовала обновлённую таблицу поддерживаемых скоростных режимов DDR5, сообщает Wccftech со ссылкой на ITHome. Флагманские материнские платы MEG X670E GODLIKE и X670E ACE теперь поддерживают память DDR5-8000, хотя ранее обе могли похвастаться поддержкой памяти DDR5-6666+ и 6600+. Это значительное улучшение, примерно на 20%, чуть меньшие скорости DDR5-7800 заявлены для плат серий MPG и MAG, что является 17% улучшением относительно предыдущих спецификаций, больше всего выигрывает PRO X670-P WIFI — плата теперь может работать с модулями DDR5-7800, когда ранее заявлялось о скоростях 5600 МТ/с. Даже бюджетная PRO A620M-E теперь поддерживает DDR5-6800 благодаря последнему обновлению BIOS AGESA 1.0.0.7c, ранее эта материнская плата поддерживала память до DDR5-6000.