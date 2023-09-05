Новая версия уже доступна для загрузки.

Maxon представила Cinebench 2024 — новую версию одного из лучших бенчмарков, который имитирует реальное использование компонентов ПК в тяжёлонагруженных рабочих сценариях, сообщает XDA Developers. Новая версия может измерять производительность не только центрального процессора, но и графического, сложность тестов повысилась, чтобы соответствовать уровню нагрузок сегодняшнего дня. Кроме того, Cinebench 2024 обеспечивает поддержку большего количества платформ.

Cinebench 2024 основан на новейшей кодовой базе программы для создания трёхмерной графики и анимации Cinema 4D и используемого в ней движка рендеринга Redshift, для тестирования центрального и графического процессора используются одни и те же алгоритмы. Бенчмарк теперь поддерживает все основные операционные системы и архитектуры: Windows и macOS, процессоры AMD и Intel x86/64, Arm64 компьютеры Apple на базе процессоров M1 и M2, а также платформы Qualcomm Snapdragon. По сравнению с Cinebench R23 в шесть раз увеличилась вычислительная нагрузка во время отрисовки тестовой сцены в многопоточном режиме, объем памяти увеличился в три раза.

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Системные требования для разных платформ имеют отличия, с ними можно ознакомиться на сайте. Для Cinebench 2024 потребуется не менее 6,5…8,5 ГБ оперативной памяти, а видеокартам потребуется не менее 8 ГБ видеопамяти, в результате чего минимальные требования по объёму ОЗУ возрастают до 16 ГБ. Для компьютеров на базе процессоров AMD и Intel x86/64 под управлением Windows потребуется поддержка инструкций AVX2, для компьютеров macOS с процессорами Intel необходимы инструкции SSE 4.2. Что касается видеокарт, список проверенных совместимых моделей также приводится в системных требованиях, потребуется адаптер NVIDIA с поддержкой CUDA compute capability 5.0 и новее, самыми старыми в списке совместимых (вероятно) видеокарт AMD являются решения Radeon RX Vega.

Cinebench 2024 доступен для загрузки начиная с сегодняшнего дня, на YouTube одним из первых, если не первым, небольшое видео про Cinebench 2024 появилось на канале блогера Kephren.



