Достать модель в стандартном исполнении AMD не так просто.

Эталонные видеокарты зачастую привлекают немало внимания, несмотря на широкий ассортимент различных партнёрских решений, но купить эталонное исполнение бывает не просто. Например, некоторая неопределённость сохраняется в вопросе доступности эталонной AMD Radeon RX 7800 XT, купить её можно на официальном сайте AMD, а вот среди партнёров компании подобную модель найти сложно, пока только Sapphire планирует продавать RX 7800 XT в стандартном исполнении, сообщает VideoCardz.

Появившаяся на сайте Sapphire эталонная Radeon RX 7800 XT не имеет очевидных визуальных отличий, по сравнению со стандартным дизайном от AMD, собственно, так и должно быть. Обычно, максимум, что может отличать эталонную версию, продаваемую партнёром, присутствие брендированных наклеек. AMD использует тот же дизайн код в RX 7800 XT, что и во флагманских видеокартах, на кожухе и бэкплейте присутствует узнаваемый рисунок, преимущественно используется чёрный цвет с красными акцентами, в частности, красная полоса на боковой части чёрного радиатора. В конструкции системы охлаждения два вентилятора, карта получилась относительно компактной и занимает в длину 267 мм, в отличие от трёхвентиляторных нестандартных вариантов длиной 300 мм и более — такие выпустят многие партнёры AMD и в том числе Sapphire. Сообщалось, что Sapphire готовит новинки в линейках NITRO+, PURE и PULSE.

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Эталонной Radeon RX 7700 XT не будет, эта модель появится только в вариантах от партнёров AMD. Обзоры ожидаются завтра, за день до начала продаж.