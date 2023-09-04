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InWin представила стильные корпуса DUBILI для самостоятельной сборки
В конструкции используется толстая сталь, алюминий, закалённое стекло. Для тех, кто собирать не хочет, есть собранные варианты.

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Компания InWin представила компьютерные корпуса DUBILI в двух новых цветах Titanium Grey и Champagne Gold, сообщает GdM. Серия DUBILI является частью инициативы InWin iBuildiShare — это компьютерные корпуса для самостоятельной сборки, которые придутся по душе энтузиастам, любителям моддинга, да и просто тем, кто хочет дополнительно разнообразить процесс сборки ПК и получить по-своему уникальную систему. Версии для самостоятельной сборки поставляются в плоской упаковке, которая не содержит пластика, экологична и пригодна для вторичной переработки, также отмечает компания. Если самостоятельно собирать корпус желания нет, но понравился дизайн, DUBILI будет доступен в собранном виде, в такой комплект поставки входят четыре фирменных ARGB вентилятора Jupiter AJ140 c потоком воздуха до 100 кубических футов в минуту (CFM).

Источник: In Win Development Inc.

В числе конструктивных преимуществ InWin DUBILI: прочная конструкция благодаря применению стали толщиной 1,2 мм для несущих элементов; боковая панель из закалённого стекла для обзора оборудования; внешняя отделка из матового алюминия, а также изогнутые конструктивные элементы придают корпусу современный и стильный вид; отличная продуваемость и вместимость, в корпусе можно разместить материнские платы формата вплоть до EATX, видеокарты длиной до 430 мм, блоки питания длиной до 180 мм, воздушные кулеры высотой до 160 мм, 420- и 360-мм радиаторы. На верхней панели корпуса присутствует один USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, пара USB 3.2 Gen 1 и комбинированный аудио-разъём.

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В США корпус в варианте поставки для самостоятельной сборки стоит 230 долларов, собранный вариант с вентиляторами 250 долларов. Что интересно, на момент написания действует акция, по которой комплект из собранного InWin DUBILI и 360-мм фирменной системы жидкостного охлаждения SR36 предлагается за 255 долларов.

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#корпуса #inwin #корпуса для пк
Источник: in-win.com
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