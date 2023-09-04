Сборка получала обновления в течение двух лет, теперь её пользователям нужно приготовиться к принудительному переводу на новую версию.

Johny vino, Unsplash

Пользователям Windows 11, которые для стабильности и надёжности, а может, по другим причинам, не спешат переходить на самые новые сборки следует обратить внимание на то, что Microsoft вскорости закончит поддержку версии 21H2, редакций домашняя, профессиональная, профессиональная для рабочих станций и образовательных учреждений. Это произойдёт 10 октября 2023 года, за день до этого система получит последние обновления, сообщает gHacks. Сборка 21H2 была первой версией Windows 11 и получала обновления в течение двух лет.

Важно, что устройства под управлением операционных систем Windows, поддержка которых скоро прекратится, могут автоматически получать новые обновления возможностей. Это относится к потребительским устройствам и неуправляемым бизнес-устройствам. Принудительное обновление до более новой версии Windows 11 обычно начинается уже за несколько месяцев до окончания поддержки и может продолжаться после этого, отмечают специалисты.

реклама

Microsoft не уточняет версию Windows 11, до которой устройства могут быть обновлены автоматически и как будет проходить обновление на системах с неподдерживаемым оборудованием. Ранее было замечено, что из списка поддерживаемых операционной системой процессоров исчезло 44 процессора Intel. Выпуск Windows 11 23H2, ожидаемый осенью, будет поддерживаться компанией до октября 2025 года.