А в списке AMD моделей прибавилось.

Операционная система Windows 11 имеет несколько более высокие требования к оборудованию, по сравнению с предшествующими версиями. В частности, наличие современного процессора входит в перечень этих требований. На релизе Windows 11 компания Microsoft опубликовала три списка официально поддерживаемых процессоров от Intel, AMD и Qualcomm. Списки менялись с течением времени, в них появлялись новые модели, а некоторые исчезали. На днях список совместимых процессоров Intel сократился на 44 модели, сообщает gHacks со ссылкой на наблюдения Deskmodder.

Удалённые процессоры Intel Xeon E. Источник: Deskmodder

Все удалённые из списка совместимости процессоры Intel относятся к линейке Xeon E, в которой представлены семейства Coffee Lake и Rocket Lake. Список начинается с 4-ядерной 4-поточной модели E-2104G и заканчивается 8-ядерной 16-поточной E-2388G, максимальная частота которой достигает 5,1 ГГц. Почему эти процессоры исчезли из списка, не объясняется, но ситуация кажется довольно странной, поскольку это ещё вполне актуальные модели и потребительские аналоги, относящиеся к этим же семействам, по-прежнему присутствуют в списке совместимости.

Добавленные процессоры AMD. Источник: Deskmodder

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Напротив, список AMD расширился, добавлено несколько моделей AMD Ryzen 3 и 5 PRO 4000 серии, Athlon Gold PRO 4150GE, Ryzen 5 7640H и 7 7840H. Появилась даже одна неизвестная модель Ryzen 3 5380U.

Отсутствие процессора в списке совместимости не означает, что Windows 11 не будет работать, но совместимость и стабильная работа в данном случае не гарантирована.