Оптимизации должны быть готовы к массовому релизу.

Серия положительных новостей об улучшениях в драйверах видеокарт Intel Arc Alchemist «споткнулась» о Starfield. Владельцы видеокарт Intel и премиального издания Starfield, которое открывает доступ к игре уже сегодня, сообщают о проблемах — игра не работает. Об этом пишет TechPowerUp, в частности, ссылаясь на информацию Intel в социальных сетях. У некоторых пользователей игра либо вообще не запускается, либо запускается через 30…40 минут, «съев» 30 и более ГБ оперативной памяти, но в итоге всё равно работает некорректно и вылетает.

В Intel знают о проблеме, но решить её в кратчайшие сроки, похоже, не получится. На данный момент в компании планируют исправить проблемы и выпустить оптимизированный драйвер к основной дате релиза — 6 сентября. В TechPowerUp не верят в какие-либо причины проблем Intel из-за партнёрства Bethesda и AMD, поскольку о проблемах на видеокартах NVIDIA ничего неизвестно, а оптимизированный драйвер NVIDIA представила ещё 22 августа.

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Рецензии Starfield появились накануне, игра от Bethesda получила высокие оценки критиков, хотя недостатки в ней тоже нашли. На платформе OpenCritic средняя оценка игры на момент написания 88 баллов.