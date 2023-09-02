Компьютеры на базе процессоров Intel с 10-го по 13-е поколение появились в каталоге компании.

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В июле Intel неожиданно заявила о сворачивании инвестиций в бизнес по производству мини-ПК и ноутбуков NUC, что расстроило множество поклонников этих уникальных компьютеров. Однако вскорости стало известно о партнёрстве Intel и ASUS, в результате которого ASUS получила неисключительные права на производство и продажу продуктов NUC. Накануне ASUS официально дала старт линейке NUC, добавив в свой каталог компьютеры на базе процессоров Intel с 10-го по 13-е поколение, сообщает VideoCardz.

В каталоге ASUS мини-ПК NUC сейчас отделены от собственной линейки мини-ПК ASUS, такой как PN. Хотя ASUS не раскрывает подробности о будущих продуктах NUC, специалисты полагают, что в компании могут выпустить новые решения на базе Core 14-го поколения или Core Ultra семейства Meteor Lake вскорости после выхода этих процессоров. Хотя ASUS получила неисключительные права, на данный момент компания является единственным официальным дистрибьютором этих продуктов, отмечают в VideoCardz.