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AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Starfield и исправлением ошибки в Baldur's Gate 3
Владельцы топов 7000 серии получают прирост производительности до 16% в 4K, а вот у владельцев сверхшироких мониторов может возникнуть проблема из-за динамического разрешения.

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Zii Miller, Unsplash

AMD выпустила графический WHQL драйвер Radeon Software Adrenalin версии 23.8.2 с поддержкой Starfield. В потенциальном хите от Bethesda, техническим партнёром которого на ПК выступает AMD, производительность в 4K разрешении повысится до 16% на видеокартах Radeon RX 7900 XTX и XT относительно драйвера 23.8.1. О приросте на других видеокартах компания ничего не сообщает, зато есть информация об одной проблеме.

В примечаниях к драйверу AMD сообщает, что работает над устранением проблемы периодического тайм-аута драйвера или искажения изображения, когда динамическое разрешение настроено на 75…78 % с некоторыми сверхширокими мониторами. При возникновении этой проблемы рекомендуется изменить настройки динамического разрешения. Уже завтра Starfield станет доступна владельцам люксового издания, владельцы обычного издания получат доступ к игре в день официального релиза — 6 сентября.

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В новом выпуске исправили сбои в Baldur's Gate 3, которые могли возникать на системах с видеокартами Radeon RX 7000 при выборе графического API DirectX 11.

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#amd #видеокарты #драйверы #amd radeon rx #amd radeon rx 7000
Источник: amd.com
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