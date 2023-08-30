Возможно, компания выпустит свои модели позже, как было с линейкой Radeon RX 7900.

На прошлой неделе AMD представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, которые составят конкуренцию NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti в версии на 16 ГБ. Как заметил ресурс VideoCardz, компания MSI, которая когда-то считалась ключевым партнёром AMD, о своих новинках рассказывать не спешит. Более того, MSI не упоминается в списке партнёров, которые планируют выпустить свои варианты на старте продаж. В этом списке присутствует девять компаний, включая китайские бренды Yeston и Vastarmor.

Что интересно, MSI не была в числе первых компаний, представивших свои версии флагманских видеокарт Radeon RX 7900. Решения MSI появились с двухмесячной задержкой и использовали адаптированные системы охлаждения предыдущего поколения. Во время выпуска Radeon RX 7600 компания присутствовала в списке партнёров и оперативно представила новинки, но теперь, похоже, снова не торопится с выпуском видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT.

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В VideoCardz отмечают, что, хотя другие бренды уже анонсировали свои нестандартные модели на базе графического процессора Navi 32, их ассортимент ограничен, так ASUS представила три модели в серии TUF Gaming в двух разных цветах, а GIGABYTE — только две. Напротив, для конкурирующих решений NVIDIA эти компании представили по шесть-семь вариантов.