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GIGABYTE выпускает M.2 накопители AORUS Gen5 12000 с пиковой скоростью 12+ ГБ/с у модели на 2 ТБ
Массивное охлаждение в комплекте.

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Источник: GIGABYTE

Ассортимент твердотельных накопителей PCIe Gen 5 постепенно расширяется и вслед за первой волной решений приходит следующая, с различными доработками и большими скоростными показателями. Компания GIGABYTE выпускает новую серию накопителей AORUS Gen5 12000 с пиковой скоростью более 12 ГБ/с, до этого лучшим предложением в линейке были накопители AORUS Gen5 10000 с пиковой скоростью 10 ГБ/с. При этом новинки используют тот же 8-канальный контроллер Phison PS5026-E26 и 232-слойную флэш-память TLC. Предусмотрен DRAM буфер, также производитель заявляет об оптимизациях для технологии быстрой загрузки Direct Storage, которая постепенно начинает использоваться в новых играх.

Результаты AORUS Gen5 12000 2 ТБ. Источник: GIGABYTE

Серия AORUS Gen5 12000 предлагает два накопителя объёмом 2 и 1 ТБ. Самая ёмкая модель предлагает скорости последовательных операций до 12,4 и 11,8 ГБ/с на чтении и записи соответственно, для модели на 1 ТБ заявлены скорости до 11,7 и 9,5 ГБ/с. Модель объёмом 2 ТБ оснащена 4 ГБ LPDDR4 кэша и обладает ресурсом 1400 TBW, объёмом 1 ТБ — 2 ГБ LPDDR4 и 700 TBW.

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Накопители поставляются с массивной системой охлаждения M.2 Thermal Guard Extreme, конструкция которой включает две тепловые трубки. Охлаждение не предустановлено, покупатель может выбирать, использовать накопитель с радиатором материнской платы или с решением GIGABYTE. Цены не уточняются.

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#ssd #твердотельные накопители #gigabyte
Источник: gigabyte.com
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