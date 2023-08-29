Поверхность переливается на свету, очень гладкая и не прилипает, быстро остывает и долговечна.

Компания MSI представила довольно интересные коврики для мыши AGILITY GD GLEAM EDITION, интересны они в первую очередь материалом поверхности. Материал, называемый MSI Gleam Cloth, включает в своём составе термопластичный полиуретан (TPU) и «стеклянные шарики», что придаёт поверхности несколько уникальных свойств — это долговечная, очень гладкая не липнущая поверхность с защитой от брызг и охлаждающим эффектом.

Утверждается, что поверхность коврика в 1,5 раза долговечнее обычной тканевой поверхности, быстро охлаждается, позволяя с комфортом наслаждаться длительными игровыми сессиями, а также переливается в лучах света, что отлично дополняет заводской принт. Края ковриков прошиты, используется противоскользящее и амортизирующее резиновое основание.

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MSI подготовила два варианта ковриков: AGILITY GD72 размерами 900×400×3 мм и AGILITY GD22 размерами 320×220×3 мм. Коврики будут доступны для покупки глобально, в комплект входит тряпочка из микрофибры для очистки.