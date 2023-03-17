Выглядит дорого и довольно интересно.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Китайская компания MAXSUN сообщила о запуске новой премиальной линейки видеокарт Mega Gamer (MGG) в этом месяце, в линейке дебютируют модели GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4080. Компания опубликовала несколько промо роликов в китайских социальных сетях, а некоторые технические подробности о новинках появились в публикации на сайте китайского издания ZOL. Дизайн видеокарт получился довольно необычным и привлекательным, система охлаждения со всех сторон закрыта накладками, что создаёт впечатление единой цельной и гладкой конструкции. Если машинный перевод верен, все эти накладки алюминиевые и изготавливались литьём под давлением. Детали покрыты несколькими тонкими слоями матовой краски.

реклама

Отдельного внимания заслуживает система охлаждения, названная MegaFreezeVC. Во-первых, инженеры MAXSUN внедрили в неё пять вентиляторов, три вентилятора диаметром 100 мм имеют привычное расположение и создают основной поток воздуха, проходящий через радиатор. Ещё два вентилятора можно сразу и не заметить, они находятся в верхней части видеокарты, на верхней грани. Эти два маленьких вентилятора AirBoost вытягивают воздух из конструкции в направлении от слота PCI Express. Также в задней панели есть уже привычные прорези, чтобы воздух беспрепятственно проходил через конструкцию. Во-вторых, в основе радиатора системы охлаждения большая испарительная камера площадью 7000 мм2 и девять композитных тепловых трубок, радиатор достаточно массивный. Сообщается о применении цифровой системы питания собственной разработки.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В комплекте с видеокартами поставляется буквенно-цифровой дисплей на магнитном креплении, он поддерживает несколько режимов отображения и 16 миллионов цветов. Цены видеокарт не уточняются.

Источники MAXSUN, bilibili, Weibo ZOL