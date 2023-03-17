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GeForce RTX 4080 и 4070 Ti получили по пять вентиляторов в новой премиум линейке MAXSUN Mega Gamer
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Китайская компания MAXSUN сообщила о запуске новой премиальной линейки видеокарт Mega Gamer (MGG) в этом месяце, в линейке дебютируют модели GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4080. Компания опубликовала несколько промо роликов в китайских социальных сетях, а некоторые технические подробности о новинках появились в публикации на сайте китайского издания ZOL. Дизайн видеокарт получился довольно необычным и привлекательным, система охлаждения со всех сторон закрыта накладками, что создаёт впечатление единой цельной и гладкой конструкции. Если машинный перевод верен, все эти накладки алюминиевые и изготавливались литьём под давлением. Детали покрыты несколькими тонкими слоями матовой краски.

Источник: MAXSUN и ZOL

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Отдельного внимания заслуживает система охлаждения, названная MegaFreezeVC. Во-первых, инженеры MAXSUN внедрили в неё пять вентиляторов, три вентилятора диаметром 100 мм имеют привычное расположение и создают основной поток воздуха, проходящий через радиатор. Ещё два вентилятора можно сразу и не заметить, они находятся в верхней части видеокарты, на верхней грани. Эти два маленьких вентилятора AirBoost вытягивают воздух из конструкции в направлении от слота PCI Express. Также в задней панели есть уже привычные прорези, чтобы воздух беспрепятственно проходил через конструкцию. Во-вторых, в основе радиатора системы охлаждения большая испарительная камера площадью 7000 мм2 и девять композитных тепловых трубок, радиатор достаточно массивный. Сообщается о применении цифровой системы питания собственной разработки.

Источник: MAXSUN и ZOL
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В комплекте с видеокартами поставляется буквенно-цифровой дисплей на магнитном креплении, он поддерживает несколько режимов отображения и 16 миллионов цветов. Цены видеокарт не уточняются.

Источники
MAXSUN, bilibili, Weibo
ZOL
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#nvidia #видеокарты #nvidia geforce #maxsun
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