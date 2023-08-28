120- и 140-мм модели, серия AN с ARGB подсветкой.

Компания InWin представила новые 120- и 140-мм вентиляторы с высоким статическим давлением и низким уровнем шума Neptune AN, DN и DN PRO. Позиционируются вентиляторы, как идеальный выбор для воздушных и жидкостных систем охлаждения.

Модели Neptune DN120 PRO и DN140 PRO оснащаются гидродинамическим FDB подшипником с медной втулкой (Copper Bearing Shield) для лучшего баланса, стабильности и долговечности, 3-фазным 6-полюсным экранированным (Metal Magnetic Shield) двигателем, кабелями длиной 500 мм с нейлоновой оплёткой. Кроме этого вентиляторы отличаются повышенной точностью ШИМ-регулирования, тройным комплектом винтов для монтажа в корпус и на радиаторы, наличием латунных вставок с подготовленной резьбой в прорезиненных углах и 6-летней гарантией. Модель с диаметром крыльчатки 120-мм работает в диапазоне скоростей вращения 900…2200 об/мин при уровне шума до 20,3 дБ, расход воздуха достигает 60,56 кубических футов в минуту (CFM), а давление — 2,83 мм вод ст. Для модели диаметром 140-мм эти же параметры: 900…1800 об/мин, 24 дБ, 91,66 CFM и 2,95 мм вод ст.

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Вентиляторы Neptune AN и DN по характеристикам идентичны, но первые отличаются наличием ARGB подсветки и поставкой в комплектах по три штуки. В отличие от DN PRO эти модели не имеют ряда премиальных возможностей, так производитель уже не упоминает какие-либо модификации двигателя или подшипника, наличия втулок с подготовленной резьбой или расширенного комплекта креплений, также меньше срок гарантии — 3 года. При том же диапазоне скоростей, что и у DN PRO, 120-мм модель обеспечивает поток до 60,1 CFM и давление до 2,27 мм вод ст, 140-мм модель — до 88,89 CFM и 2,18 мм вод ст соответственно. На минимальных оборотах уровень шума составляет 17,2 дБ, на максимальных достигает 20,5…24,5 дБ.

Из других особенностей: замкнутая крыльчатка для формирования направленного потока воздуха и комплектные удлинители для соединения в цепь. Цены не уточняются.