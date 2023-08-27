Инсайдер назвал цены нескольких флагманских моделей K/KF.

Jeremy Bezanger, Unsplash

В Сети появилось уже много неофициальной информации о настольных процессорах Intel Core 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh, они будут совместимы с существующим сокетом LGA 1700 и материнскими платами 600 и 700 серии, в случае, если производитель платы выпустит новый BIOS — большинство известных производителей уже представили обновлённые прошивки. Также ожидается поддержка более скоростной DDR5-6400 «из коробки», увеличение частот на величину до 200 МГц и редкие изменения в конфигурации ядер, например, Core i7-14700K/KF будет 20-ядерным с конфигурацией 8P+12E. Осталось узнать цены. Первая информация поступает от Twitter (заблокирован в РФ) блогера и инсайдера @momomo_us, возможно, новинки будут в среднем на 15% дороже предшественников, передаёт Wccftech.

По информации инсайдера, Intel Core i9-14900K и KF будут стоить 695 и 660 долларов США соответственно, т.е. на 14% и 16% дороже Core i9-13900K и KF. Далее, Core i7-14700K и KF могут стоить 485 и 470 долларов, что на 14…15% дороже предшественников, но в данном случае это можно оправдать большим количеством ядер, в многопотоке процессор может быть ориентировочно до 15…17% быстрее. Что касается, Core i5-14600K и KF, им инсайдер приписывает цены 380 и 345 долларов, что также до 15% дороже текущих версий 13-го поколения.

реклама

Неизвестно, рекомендованные ли это цены или предварительные цены какого-то из ритейлеров, возможен второй вариант и тогда особого смысла в них нет. Ранее высказывались предположения, что цены на новую линейку не изменятся, по сравнению с предыдущей и звучало это вполне правдоподобно, поскольку новое поколение является улучшенной версией Raptor Lake-S.