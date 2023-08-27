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ASRock представляет материнские платы B650I и A620I Lightning Mini-ITX с поддержкой DDR5-7200
Маленькие новинки с большими возможностями.

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Компания ASRock выпустила пару новых Mini-ITX материнских плат для платформы AMD AM5, сообщает Wccftech, это модели B650I и A620I Lightning WIFI, которые входят в продвинутую линейку Phantom Gaming.

ASRock A620I Lightning WIFI на сегодняшний день является второй материнской платой A620 формата Mini-ITX на рынке, отмечают специалисты. Плат для ITX сборок на базе чипсета B650 больше, но тоже немного, в данном случае ASRock уже имеет в своём ассортименте модель B650E PG-ITX WIFI, но это решение основано на Extreme версии чипсета и ориентировано на другой ценовой сегмент.

Источник: ASRock B650I и A620I Lightning WIFI

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Внешний вид материнских плат ASRock B650I и A620I Lightning WIFI соответствует дизайн коду серии Phantom Gaming. Платы выполнены преимущественно в чёрном цвете, имеют строгий внешний вид без RGB подсветки, небольшое разнообразие в дизайн вносит логотип компании и переливающаяся текстура на радиаторах. Схема питания реализована по схеме 8+2+1 с силовым каскадом Dr.MOS на 60 А, дополнительное питание процессора реализовано посредством одного 8-контактного разъёма.

Обе платы ASRock Lightning поддерживают память DDR5-7200 общим объёмом до 96 ГБ, а для внутреннего подключения устройств хранения есть пара разъёмов SATA3 6,0 Гбит/с и один M.2 NVMe: Hyper M.2 (Gen4 x4) в случае A620I или Blazing M.2 (Gen5 x4) в случае B620I. Для охлаждения VRM и M.2 накопителя предусмотрены радиаторы. На задней панели присутствуют порты USB 3.2 Gen2 Type-C, Gen2 и Gen1 Type-A, а также USB 2.0. Присутствует поддержка WiFi 6E, 2,5-гигабитной проводной сети.

Цены новинок пока неизвестны.

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#материнские платы #asrock #amd am5
Источник: wccftech.com
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