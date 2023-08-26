Их можно скачать из репозитория.

На неделе NVIDIA представила DLSS 3.5 с реконструкцией лучей (DLSS Ray Reconstruction, DLSS-RR), реконструкция будет работать на видеокартах GeForce RTX 20, 30 и 40 серии. Первыми играми с поддержкой DLSS 3.5 и DLSS-RR станут Cyberpunk 2077, Portal RTX и Alan Wake 2. Накануне NVIDIA обновила репозитории SDK на GitHub и теперь в исходниках появилась поддержка DLSS 3.5, что позволяюет разработчикам начать работу по интеграции новой технологии в свои игры, сообщает VideoCardz, отмечая, что сам по себе DLSS 3.5 автоматически не задействует реконструкцию лучей, требуется ручная интеграция в графический конвейер. Для игр на базе Unreal Engine 5 процесс будет проще, для движка существует специальный плагин.

Поскольку DLSS 3.5 также улучшает алгоритмы масштабирования, активные геймеры уже вручную заменили библиотеку nvngx_dlss.dll в играх, поддерживающих DLSS, сообщив о заметном улучшении качества изображения, а также об уменьшении артефактов и ореолов. Как отмечалось выше, поддержка реконструкции лучей должна быть внедрена разработчиками, поэтому простая замена DLL не добавит эту технологию в игру, но качество масштабирования станет выше.