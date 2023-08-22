Объём данных для обучения моделей DLSS 3.5 вырос в пять раз.

Vishal Bansal, Unsplash

NVIDIA готовит следующее крупное обновление своей технологии DLSS. Как стало известно ресурсу VideoCardz, на осень этого года запланирован релиз DLSS 3.5 и эта новая версия направлена на повышение качества эффектов трассировки лучей. В DLSS 3.5 будет использоваться так называемый метод реконструкции трассировки лучей (Ray Reconstruction, RR) вместо традиционных методов шумоподавления. Было установлено, что при шумоподавлении теряются важные данные для последующего масштабирования из-за чего могут наблюдаться неточности в цветах, световых эффектах, глобальном освещении и отражениях.

Относительно DLSS 3 объём данных для обучения моделей DLSS 3.5 вырос в пять раз, что позволит распознавать различные эффекты трассировки лучей и плохие пиксели, сохраняя только точные и достоверные данные для последующего масштабирования. DLSS 3.5 дебютирует в таких играх, как Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal RTX и Alan Wake 2. Кроме того, он будет доступен на платформах NVIDIA Omniverse, Chaos Vantage и D5 Renderer.

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На данный момент не уточняется, могут ли надеяться на какие-либо улучшения владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX предыдущих поколений. Технологию DLSS 3 на данный момент поддерживают только видеокарты RTX 40.