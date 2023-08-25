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AMD представила видеокарту Radeon RX 7900 XTX Avatar Frontiers of Pandora
Ограниченная серия в тематике одноимённой игры, релиз которой запланирован на декабрь.

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AMD представила ограниченную серию видеокарт Radeon RX 7900 XTX, выполненных в тематике Avatar: Frontiers of Pandora — предстоящей игры, основанной на серии фильмов «Аватар». При создания этого уникального дизайна AMD сотрудничала с Ubisoft, которая является разработчиком и издателем игры. Релиз Avatar: Frontiers of Pandora запланирован на декабрь этого года. Модель выглядит впечатляюще и от других тематических версий, например, версии в честь выхода игры Starfield, отличается применением термореактивной краски, цвет которой меняется в зависимости от температуры, отмечает VideoCardz.

Это достаточно интересное решение, которое хотелось бы видеть и в других продуктах. С учётом того, что многие компьютерные компоненты работают в довольно широком диапазоне температур, применение термореактивной краски позволит энтузиастам сделать свои компьютеры ещё более привлекательными и необычными. Не исключено, что в будущем такую краску будут активно применять в системах охлаждения, например, у Cooler Master есть башенный кулер, изменяющий цвет при нагреве, в частности, его рассматривали специалисты YouTube канала Hardware Canucks.

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На момент написания информация о том, будет ли эта видеокарта доступна в продаже, остаётся неизвестной. Скорее всего, количество таких видеокарт совсем невелико и все они могут быть разыграны на Gamescom 2023.


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#amd #видеокарты #amd radeon rx
Источник: videocardz.com
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