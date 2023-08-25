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AMD представила технологии масштабирования FSR 3 с интерполяцией кадров и HYPR-RX
Технология масштабирования FSR 3 будет работать на видеокартах других производителей и совместима с несколькими поколениями ускорителей.

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Во время сегодняшней презентации AMD наконец-то поделилась подробностями о технологии масштабирования FSR 3 (Fidelity FX Super Resolution), сообщает TechPowerUp. Стоит напомнить, что анонсировали FSR 3 в ноябре прошлого года вместе с видеокартами Radeon RX 7900 и с тех пор информации о продвижении в разработке технологии было очень мало.

Источник: AMD / AnandTech

Первыми играми с поддержкой FSR 3 будут Forspoken от Luminous Productions и Square Enix, а также Immortals of Aveum от Ascendant Studios и Electronic Arts. Forspoken можно назвать технически продвинутым проектом, первым с поддержкой технологии быстрой загрузки DirectStorage, но как игра Forspoken оказалась не очень успешной — на момент написания рейтинг OpenCritic 67 баллов, хотя в Steam последние отзывы в основном положительные. Immortals of Aveum в техническом плане тоже крут, игра основана на Unreal Engine 5.1, оценка OpenCritic 74 балла.

Источник: AMD / TechPowerUp

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На примере Forspoken в 4K разрешении с ультра настройками и трассировкой лучей компания AMD показывает более чем трёхкратное увеличение частоты кадров при активации FSR 3 в режиме «Производительность», с 36 до 122 кадров в секунду. Патчи для этих игр с поддержкой FSR 3 появятся через несколько недель, также на данный момент ведётся работа над интеграцией FSR 3 ещё в десять игр:

  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • Cyberpunk 2077
  • Warhammer II: Space Marine
  • Frostpunk 2
  • Alters
  • Squad
  • Starship Troopers: Extermination
  • Black Myth: Wukong
  • Crimson Desert
  • Like a Dragon: Infinite Wealth
Источник: AMD / TechPowerUp

Технология FSR 3 сочетает масштабирование, интерполяцию (генерацию) кадров Fluid Motion Frames (FMF) и Anti-Lag+ для снижения задержки ввода. В первом квартале 2024 года AMD выпустит необходимые инструменты, с помощью которых разработчики смогут интегрировать технологию в другие игры и ожидается, что их количество резко увеличится. FSR 3 остаётся открытой технологией и будет конкурировать не только с DLSS 3 от NVIDIA, но и с DLAA — в режиме максимального качества FSR 3 использует механизмы реконструкции деталей и дополнительное сглаживание без снижения разрешения.

Пожалуй, самое главное, технология будет работать не только на видеокартах AMD, но и других производителей, NVIDIA и, возможно, Intel. Также FSR 3 будет работать на игровых консолях. На презентации в качестве рекомендуемых упоминали Radeon RX 7000 (RDNA 3), RX 6000 (RDNA 2), а также NVIDIA GeForce RTX 40 и RTX 30 серий, поддержка распространяется на Radeon RX 5000 (RDNA 1) и GeForce RTX 20 серии. Теоретически, технология может работать и на более старых адаптерах, считают в ComputerBase и AnandTech, но для точного понимания информации на данный момент недостаточно.

Похоже, интерполяция кадров FMF будет реализована не только в составе FSR 3, но и отдельно от неё будет зашита в драйвер, как часть набора технологий HYPR-RX. Второй вариант будет хуже по качеству и предназначен для случаев, когда частота кадров и плавность важнее качества изображения. Тем не менее, из 15 кадров вряд ли успешно удастся сделать условно играбельные 30, рекомендуемая исходная частота кадров для FSR 3 составляет 60 FPS, а для FMF — 70 FPS. Кроме этого, генерация кадров в составе HYPR-RX должна работать не только в DirectX 12, но и в DirectX 11 играх.

Источник: AMD / AnandTech

Что касается HYPR-RX — это однокнопочное решение для повышения производительности и снижения задержки. Переключателем в драйвере можно будет активировать оптимальное сочетание технологий Radeon Super Resolution, Radeon Anti-Lag+ и Radeon Boost (а в будущем ещё и FMF). HYPR-RX станет доступна 6 сентября вместе с новым выпуском драйверов.

Источники
TechPowerUp
ComputerBase
AnandTech
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#amd #видеокарты #fsr #amd radeon rx #fsr 3
Источник: techpowerup.com
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