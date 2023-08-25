Видеокарты достойно смотрятся на фоне конкурентов.

По информации ресурса VideoCardz, именно сегодня AMD представит две долгожданные видеокарты, Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, которые заполнят огромный пробел в линейке настольных видеокарт RDNA 3 между RX 7600 средне-начального класса и топами RX 7900. В распоряжении ресурса уже есть основные технические характеристики новинок, данные о позиционировании и производительности.

Обе видеокарты основаны на графическом процессоре Navi 32 в разных конфигурациях и поддержку DisplayPort 2.1. Полная конфигурация предлагает 60 вычислительных блоков Compute Units (CU), 128 ускорителей алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), поддержку 256-битной шины памяти, а также 64 МБ кэш-памяти Infinity Cache. В RX 7800 XT используется эта полная конфигурация и 16 ГБ памяти GDDR6 19,5 Гбит/с. Частота GPU достигает 2430 МГц, а карта потребляет до 263 Вт энергии, утверждает ресурс.

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Характеристики Radeon RX 7700 XT выглядят довольно неплохо, графический процессор урезали незначительно, в нём работает 54 CU и 108 ИИ-ускорителей. Видеокарта использует 12 ГБ памяти GDDR6 с чипами 18 Гбит/с и 192-битной шиной. При рабочей частоте до 2544 МГц видеокарта потребляет до 245 Вт энергии. В эталонном исполнении RX 7700 XT не выйдет.

Что касается производительности, видеокарты ориентированы на игры в разрешении 1440p, Radeon RX 7800 XT в среднем на 3,5% быстрее GeForce RTX 4070. Преимущество от 5% до 23% наблюдается во многих играх, но не во всех, RTX 4070 отыгрывается в некоторых наименованиях с трассировкой лучей. В этих же условиях RX 7700 XT в среднем на 12% быстрее продвинутой версии GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ, в целом относительно оппонента эта карта смотрится увереннее, проигрывая только в двух играх из общей выборки.