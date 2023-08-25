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Эталонная версия Radeon RX 7800 XT получит охлаждение с двумя вентиляторами
И займёт примерно два слота расширения.

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Abdullah Abid, Unsplash

Сегодня-завтра ожидается презентация новых видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, на выставке Gamescom 2023 для них уже подготовлено место на стендах, а производители начинают публиковать тизеры своих нестандартных моделей. Компания AMD тоже опубликовала накануне в Twitter (заблокирован в РФ) первое изображение эталонных версий данных видеокарт, похоже, публикация была преждевременной и уже удалена, однако в СМИ новость успела разлететься, в частности, новинки рассмотрели в VideoCardz.

Источник: AMD / VideoCardz

По последней информации, в эталонном исполнении появится только Radeon RX 7800 XT, карта получила не три вентилятора, а только два, для дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъёма. Скорее всего, видеокарта не займёт более двух слотов расширения.

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Иными словами, новый эталонный дизайн получился довольно компактным, так что Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT потенциально могут стать не только лучшим выбором для игровых компьютеров в среднем сегменте, но и лучшим выбором для компактных игровых сборок. Несомненно, партнёры AMD представят массивные версии с заводским разгоном, но в случае с новинками компактные решения могут вызвать даже больший интерес.

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#amd #видеокарты #amd radeon rx #radeon rx 7800 xt #radeon rx 7700 xt
Источник: videocardz.com
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