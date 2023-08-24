Потребуется подтверждать три новых действия в почте.

Lauren EdvalsonUnsplash

В Google объявили о внедрении дополнительных мер безопасности для пользователей Gmail, теперь ещё больше действий будут требовать подтверждения, сообщает gHacks. Электронная почта для злоумышленников является одним из приоритетных объектов атаки, поскольку она может открыть двери сразу ко множеству различных ресурсов, а в крайнем случае — ко всей цифровой жизни пользователя. Зачастую злоумышленники предпочитают оставаться незамеченными, после получения доступа к почте жертвы и, чтобы скрыто манипулировать зарегистрированными на адрес учётными записями, создают фильтры писем, настроенные на автоматическое удаление или скрытие уведомлений. Если у пользователя давно настроены все фильтры и в настройки он заходит редко, изменения могут оставаться незамеченными.

Теперь создание фильтров в почте Gmail требует подтверждения, но лишь одно из трёх действий, защиту которых усилят. Также потребуется подтверждать настройки доступа к почте по протоколу IMAP и настройки пересылки писем. Пользователи Gmail будут получать предупреждения безопасности, когда выполняется одно из перечисленных действий, если система посчитает его рискованным. От чего зависит оценка, не уточняется, вероятно, анализируются такие данные, как местоположение, IP-адрес, используемый браузер и т.п. Для подтверждения действий может использоваться двухфакторная аутентификация или другие методы.

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В ближайшие недели Google внедрит это изменение для всех клиентов Google Workspace и всех клиентов с личными аккаунтами Google. Полное внедрение должно быть завершено до 10 сентября 2023 года.