Открыто пока никто из производителей не называет название следующей серии.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Производители материнских плат представляют обновлённые модели на базе существующих чипсетов Intel для «следующего поколения процессоров». Никто из производителей пока прямо не заявляет о том, что следующим семейством настольных процессоров будет «переиздание» Raptor Lake-S Refresh и выйдут они под брэндингом Core 14-го поколения. Скорее всего, до официальной презентации данные детали будут умалчиваться, однако на сайте ASUS внимательные пользователи всё-таки нашли и название будущего семейства, и брэндинг новых процессоров, сообщает VideoCardz.

Twitter (заблокирован в РФ) блогер @momomo_us сообщил, что заголовок одной из страниц сайта ASUS с новыми материнскими платами явно сообщает о том, что они предназначены для процессоров Intel 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh. В HTML коде веб-страницы также можно найти множество упоминаний 14-го поколения процессоров Core и указанного семейства.

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Презентацию новых процессоров ожидают на предстоящем мероприятии Intel Innovation 2023 в следующем месяце. Intel Raptor Lake-S Refresh станет последним поколением процессоров Core для сокета LGA 1700. Его преемника под названием Arrow Lake-S планируют выпустить в 2024 году, а за ним последует семейство Panther Lake-S. Будущая серия также станет последней, где будет использоваться схема именования Intel Core i3, i5, i7 и i9, в будущем компания перейдёт на Core (Ultra) 3, 5, 7 и 9.