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Производители материнских плат представляют обновлённые модели на базе существующих чипсетов Intel для «следующего поколения процессоров». Никто из производителей пока прямо не заявляет о том, что следующим семейством настольных процессоров будет «переиздание» Raptor Lake-S Refresh и выйдут они под брэндингом Core 14-го поколения. Скорее всего, до официальной презентации данные детали будут умалчиваться, однако на сайте ASUS внимательные пользователи всё-таки нашли и название будущего семейства, и брэндинг новых процессоров, сообщает VideoCardz.
Twitter (заблокирован в РФ) блогер @momomo_us сообщил, что заголовок одной из страниц сайта ASUS с новыми материнскими платами явно сообщает о том, что они предназначены для процессоров Intel 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh. В HTML коде веб-страницы также можно найти множество упоминаний 14-го поколения процессоров Core и указанного семейства.
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Презентацию новых процессоров ожидают на предстоящем мероприятии Intel Innovation 2023 в следующем месяце. Intel Raptor Lake-S Refresh станет последним поколением процессоров Core для сокета LGA 1700. Его преемника под названием Arrow Lake-S планируют выпустить в 2024 году, а за ним последует семейство Panther Lake-S. Будущая серия также станет последней, где будет использоваться схема именования Intel Core i3, i5, i7 и i9, в будущем компания перейдёт на Core (Ultra) 3, 5, 7 и 9.