В рамках Gamescom показали три обновлённые модели и новый дизайн для уже существующей платы.

Компания ASUS анонсировала новые материнские платы в преддверии приближающегося выхода процессоров Intel Core следующего поколения, сообщает TechPowerUp. Это модели ROG Maximus Z790 DARK HERO и HERO EVA-02 Edition, ROG STRIX Z790-A Gaming WIFI II и TUF Gaming Z790-PRO WIFI. Материнские платы основаны на базе флагманского чипсета Intel Z790, от предшественников отличаются обновлённым дизайном, пересмотром некоторых технических решений, различными новыми возможностями.

ASUS ROG Maximus Z790 DARK HERO — это флагманское решение, оснащённое 20+1-фазной подсистемой питания 90 А, охлаждаемой массивными радиаторами с тепловой трубкой. Ко всему прочему, плата предлагает один разъём M.2 PCIe Gen 5 и четыре PCIe Gen 4 с дополнительным охлаждением, а также широкие возможности подключения внешних устройств, в частности, два порта Thunderbolt 4 USB Type-C. Отдельного внимания заслуживает поддержка USB Type-C 20 Гбит/с для передней панели с быстрой зарядкой до 60 Вт и программным обеспечением для мониторинга мощности USB Wattage Watcher. На плате присутствует два усиленных слота PCIe Gen5 x16, есть встроенный Wi-Fi 7 от Intel с внешней антенной Q-Antenna, проводной сетевой адаптер Intel 2,5 Гбит Ethernet, аудиокодек ROG SupremeFX ALC4082 с четырёхканальным ЦАП ESS ES9218.

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ASUS ROG Maximus Z790 HERO EVA-02 Edition построена на базе оригинальной ROG Maximus Z790 HERO, а не на базе новой DARK HERO, поэтому здесь нет такого нововведения, как Wi-Fi 7 и встроенного в плату слота PCIe Gen 5 M.2, вместо этого по-прежнему используется адаптер ROG Hyper M.2 PCIe Gen 5.

Белая ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WIFI II получила поддержку Wi-Fi 7 и внешнюю белую Q-Antenna, а вот в TUF Gaming Z790-PRO WIFI по-прежнему используется Wi-Fi 6E, зато в этой новой модели TUF Gaming впервые реализована поддержка технологий «умного» разгона AI Overclocking, также в комплекте есть новая Wi-Fi антенна. Обе платы поддерживают быструю зарядку через фронтальный USB Type-C 20 Гбит/с мощностью до 30 Вт.

Дополнительные подробности о новых платах появятся осенью, со всеми характеристиками и нюансами моделей можно ознакомиться на сайте ASUS и в блоге ASUS Edge Up.