Самый быстрый игровой процессор для ноутбуков.

Сегодня появились обзоры первого 3D V-Cache процессора AMD для ноутбуков — Ryzen 9 7945HX3D. Эта уникальная модель появилась благодаря тому, что AMD выпустила в новом поколении процессоров для ноутбуков производительное семейство Dragon Range, которое представляет собой адаптацию настольных Ryzen 7000 в корпусе BGA, поэтому в Сети сразу заговорили о будущих 3D V-Cache моделях. Одна действительно появилась и это 16-ядерный 32-поточный флагман, один из кристаллов с ядрами которого получил дополнительный кэш, также, как и в случае с Ryzen 9 7950X3D. Оптимальная работа 7945HX3D зависит от правильного сочетания игрового режима Windows, драйвера PPM Provision Driver и программного обеспечения 3D V-Cache Performance Optimizer. В остальном, можно напомнить, что 7945HX может достигать частоты 5,4 ГГц в турборежиме и работает в диапазоне TDP от 55 до 75 Вт. Единственным ноутбуком с этим процессором на сегодняшний день является ASUS ROG Scar 17, который и оказался в руках рецензентов.

Рецензенты подчеркнули интересный нюанс, связанный с охлаждением AMD Ryzen 9 7945HX3D, похоже, на него нельзя нанести жидкий металл (ЖМ), отмечает VideoCardz. Если в ASUS ROG Scar 17 с обычными процессорами ЖМ применялся, то с 3D V-Cache чипом нет, что может сказаться на температурах. Что касается обзоров, по ним можно заключить, что Ryzen 9 7945HX3D — лучший процессор для игр в разрешении 1080p. В более высоких разрешениях преимущество начинает уменьшаться из-за упора в графическую подсистему, которая у ноутбуков традиционно обладает меньшей мощностью и производительностью.

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В тесте Guru3D процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D был от 7% до 41% быстрее обычного Ryzen 9 7945HX в 1080p, а в тестах Notebookcheck средняя производительность 3D V-Cache новинки оказалась выше на 25%. Также видеообзор ноутбука ASUS ROG Scar 17 появился на YouTube канале блогера Matthew Moniz. Осталась неизвестной стоимость ASUS ROG Scar 17, но очевидно, что это дорогостоящий ноутбук и его цена может превысить 3000 долларов США.



