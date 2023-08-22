И значимым набором исправлений, который затрагивает такие игры, как Rocket League, Ratchet & Clank: Rift Apart и Starcraft II.

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Стал доступен графический драйвер AMD Software: Adrenalin версии 23.8.1, в новом выпуске инженеры компании внедрили оптимизации для игры Immortals of Aveum — релиз шутера от Ascendant Studios и Electronic Arts сегодня. Игра построена на движке Unreal Engine 5.1 и обладает высокими системными требованиями, так в минимальной конфигурации разработчики рекомендуют 8-ядерные процессоры Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700X, а также видеокарты AMD Radeon RX 5700XT или NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, подобная система должна обеспечить среднюю частоту кадров около 60 FPS в 1080p при комбинации минимальных и средних настроек графики.

Инженеры AMD исправили в новом выпуске много ошибок. В компании продолжают изучать проблему с повышенным энергопотреблением в режиме простоя на системах с видеокартами Radeon RX 7000 и несколькими скоростными мониторами, новый драйвер содержит очередной набор улучшений. Устранены проблемы с падением производительности Radeon RX 5600 XT в DirectX 11 при включении SmartAccess, артефакты в Rocket League на видеокарте Radeon RX 6900 XT и других, сбои в Ratchet & Clank: Rift Apart при включении трассировки лучей вместе с динамическим разрешением на видеокартах Radeon RX 7900 XTX и других, а также сбои в Starcraft II на картах 7000 серии. Ещё одно исправление устраняет падение производительности интегрированной графики Radeon серии 700M в некоторых играх.