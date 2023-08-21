Модель отлично впишется в небольшие корпуса.

Компания Colorful решила дополнить ассортимент из 11 моделей GeForce RTX 4070 более компактным исполнением — это двухвентиляторная iGame Ultra W DUO OC, сообщает VideoCardz. Внешность модели соответствует дизайн коду линейки, видеокарта сочетает белый, серый, голубой и розовый цвета, которые переливаются на свету, кроме того, заметен перламутровый эффект. Модель отлично впишется в яркие светлые сборки.

Новинка использует привычный 8-контактный разъем питания, расположенный в середине конструкции, поскольку печатная плата всё ещё короче системы охлаждения. В длину Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ultra W DUO OC занимает 262,6 мм, что заметно меньше трёхвентиляторной версии длиной практически 325 мм. Это делает модель доступнее для обладателей компактных корпусов. При этом для обеих моделей в спецификациях отмечено применение подсистемы питания со схемой 8+3, системы охлаждения на четырёх тепловых трубках и одинаковые пиковые частоты 2505 МГц.

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Новая модель доступнее не только благодаря размерам, но и благодаря цене, в Китае она продаётся по цене 4799 юаней и это на 9,5% дешевле, по сравнению с трёхвентиляторной моделью, которую можно купить за 5299 юаней.