Пакет уже доступен для загрузки.

Document Foundation выпустила офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice 7.6 Community Edition. Это последний крупный выпуск, в котором используется традиционная схема нумерации версий, с 2024 года LibreOffice переходит на календарную схему нумерации выпусков формата ГГГГ-ММ. Новую версию уже можно загрузить с официального веб-сайта проекта, сообщает gHacks, а краткое описание основных нововведений доступно в официальном блоге.

LibreOffice Writer получил новый мастер нумерации страниц и возможность редактирования библиографических записей непосредственно из библиографической таблицы, каждая запись имеет ссылку на свою строку в таблице. Появилась возможность использовать стиль абзаца при создании таблицы рисунков.

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LibreOffice Calc поддерживает новый компактный макет для сводных таблиц и стили рисования для фигур и комментариев. Электронные таблицы сохраняют определённый пользователем ранг страниц, а настройки решателя теперь сохраняются вместе с документами. Существует также новая опция для сортировки и фильтрации по цвету, а в диалоговом окне импорта текста появилась новая опция для обнаружения чисел в экспоненциальном представлении.

В LibreOffice Impress и Draw появился модифицированный автоматический алгоритм масштабирования текста, новая навигационная панель, улучшено управление шрифтами CJK и арабского языков.

Полные примечания к выпуску, содержащие дополнительные сведения, доступны в вики проекта.