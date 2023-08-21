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Инсайдер: платформа Intel LGA 1851 может поддерживаться до 2026 и быть совместимой только с DDR5
Также ожидаются процессоры Core Ultra 5 с восемью производительными ядрами.

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Jeremy Bezanger, Unsplash

Хотя Intel ещё официально не представила процессоры Intel Core 14-го поколения и Core Ultra 1-го поколения, инсайдеры уже на протяжении некоторого времени активно обсуждают семейство Arrow Lake, которое ожидается не ранее конца следующего года. Накануне появилось несколько довольно интересных подробностей, Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @leaf_hobby утверждает, что Intel начала рассылку инженерных образцов Arrow Lake-S, а значит в Сети можно ожидать появление дополнительных деталей об их особенностях, собственно, инсайдер уже поделился некоторыми. Как передаёт VideoCardz, серия сообщений предполагает, что платформа LGA 1851 будет поддерживаться до 2026 года и переживёт три поколения процессоров, но не стоит надеяться, что каждое поколение будет основано на совершенно новой архитектуре, отличным примером здесь выступает актуальная LGA 1700, где 13 поколение лишь частично состояло из новых процессоров Raptor Lake, а в 14-м ожидается доработанный Raptor Lake Refresh.

Инсайдер поведал, что на текущий момент инженерные образцы Arrow Lake-S являются вариантами ES1 и ES2 с конфигурацией ядер 6P+8E. Отсутствие образцов с конфигурацией 8P+16E может объясняться их производством по другой технологии. Есть предположения, что в новом поколении появятся процессоры Core Ultra 5 с восемью производительными ядрами. Судя по всему, новый брэндинг Intel с выходом Arrow Lake-S полноценно развернётся на настольной платформе, что может принести много сюрпризов относительно модельного ряда. Инсайдер подтверждает слух об увеличении кэш-памяти 2-го уровня P-ядер в Arrow Lake-S до 3 МБ, а также считает, что интегрированная графика новых процессоров получит выделенный кэш 3-го уровня.

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Блогер @momomo_us дополняет эту информацию тем, что Arrow Lake-S будет полностью переведён на DDR5. В соответствии с предыдущими слухами, новые процессоры и материнские платы предложат поддержку 20 линий PCIe Gen 5, 4 из которых будут выделены твердотельному накопителю, что является значительным улучшением, по сравнению с существующим ограничением в 16 линий для серии LGA 1700.

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#intel #процессоры #intel arrow lake-s
Источник: videocardz.com
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