Эмулятор продолжает совершенствоваться.

Команда разработчиков эмулятора игровой консоли PlayStation 3 для ПК под названием RPCS3 добилась больших успехов в прошлом году и не собирается останавливаться. В июне прошлого года была значительно повышена производительность на современных процессорах с AVX-512, была своевременно реализована поддержка этого набора инструкций для новых процессоров AMD на базе архитектуры Zen 4, к концу года было объявлено о достижении важной вехи — не осталось ни одной игры из каталога PS3, которая не запускалась бы на эмуляторе. В этом году разработчики продолжают улучшать производительность и добились значительных успехов.

На неделе команда RPCS3 опубликовала в своём Twitter (заблокирован в РФ) несколько скриншотов, которые позволяют оценить прирост производительности за период с февраля по август. Февральская сборка RPCS3 на системе с AMD Ryzen 7 5700X отлично справлялась с God of War III, обеспечивая 84 кадра в секунду. Та же система и новая сборка RPCS3 этого месяца обеспечивают уже более 100 кадров в секунду, прирост производительности превышает 20%, сообщает HotHardware.