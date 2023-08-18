Включая загадочный Interface Driver, который может быть нужен для управления 3D V-Cache процессорами.

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AMD выпустила новый набор драйверов и программного обеспечения AMD Ryzen Chipset Driver версии 5.08.02.027. Кроме исправлений ошибок, в новом пакете включена поддержка «новых программ», а также новые драйверы, отмечает TechPowerUp. Это драйверы AMD SFH 1.1, AMD PMF-7040Series и AMD Interface Driver. Как объясняют специалисты, SFH или Sensor Fusion Hub представляет собой связующий компонент между различными сенсорными устройствами и операционной системой, AMD PMF-7040 является платформой управления процессоров Ryzen серии 7040 (Phoenix). А вот за что отвечает новый AMD Interface Driver, неизвестно.

По предположениям TechPowerUp, AMD Interface Driver может являться бэкендом какого-то приложения, необходимым для реализации новых возможностей. Возможно, речь идёт об улучшенном управлении 3D V-Cache новых процессоров или других функциях. Специалисты рассчитывают на то, что AMD добавит в Ryzen Master возможности для создания правил привязки приложений определённому кристаллу CCD в старших ассиметричных 3D V-Cache процессорах нового поколения. На сегодняшний день это делается через игровую панель Xbox.