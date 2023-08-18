Может быть, теперь ошибок в драйверах будет меньше.

Onur Binay, Unsplash

Наблюдая за примечаниями к выпускам драйверов для видеокарт, можно заметить, что они практически всегда содержат список подтверждённых ошибок. Одни ошибки устраняются, появляются другие и так до бесконечности. Чтобы ошибок было меньше, разработчикам игр и драйверов нужно тщательно тестировать свои продуты, многое здесь зависит от наличия и качества специализированного программного обеспечения, которое производители видеокарт используют и предоставляют сторонним разработчикам для анализа сбоев и здесь у AMD есть хорошие новости — компания выпустила инструмент Radeon GPU Detective (RGD).

Инструмент RGD позволяет разработчикам перевести драйвер в режим анализа сбоев с помощью панели разработчиков Radeon Developer Panel (RDP), извлекать и анализировать дампы сбоев видеокарт AMD, создавая подробные отчёты, которые сузят область поиска причин того или иного сбоя. Отчёт включает сведения о ресурсах, работе графического процессора и другую информацию.

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RGD является частью пакета Radeon Developer Tool Suite (RDTS), имеет открытый исходный код и доступен для свободной загрузки, в частности, в репозитории на GitHub. На данный момент поддерживаются видеокарты серий Radeon RX 7000 (RDNA 3) и Radeon RX 6000 (RDNA 2) и, судя по всему, только DirectX 12. Также понадобится самый свежий драйвер, на сегодняшний день это Adrenalin 23.7.2.